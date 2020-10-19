Dolar, euro ve altında son durum! (19.10.2020)

Kritik seviyeye ulaşan piyasalarda dolar/TL 7,92 TL'den, euro/TL'den 9,27 TL'den, sterlin/TL ise 10,24 TL'den işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise 795 TL'den işlem görüyor.

EKONOMİ 19.10.2020, 09:12
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Dolar, euro ve altında son durum! (19.10.2020)

Dolar, haftanın ilk iş günü 19 Ekim 2020 sabahında 7,90 lira bandının üzerinde yer alıyor.

Dolar/TL, spot piyasada 7,9028 lira alış fiyatı, 7,9129 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Euro/TL ise aynı saatlerde 9,2523 lira alış fiyatı, 9,2653 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. 

Sterlin/TL ise 10,24 TL'den işlem görüyor.

ONS'u 1.903 dolardan fiyatlanan altında, çeyrek altın 779/795, gram altın 480/485, Cumhuriyet altını ise 3.205/3.238 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

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