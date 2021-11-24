Dolar, euro ve altında son durum! (24.11.2021)

Eylül ayından bu yana kesintisiz olarak değer kaybını sürdüren Türk Lirası, dün tarihinin en sert kayıplarından birini yaşadı. Gün içesisinde 2,15 lira yükselen dolar/TL'de değer kaybı bir ara yüzde 18'in üzerine çıktı. 13,50'yi gören dolar/TL, akşam saatlerinde 13 liranın altında dalgalandı ve bu sabah 13.20 civarında değerleniyor.

Tarihi zirvesini 15,20'ye taşıdıktan sonra akşam saatlerinde yönünü 14,50'nin altına çeviren euro/TL de 14,70 seviyelerinden el değiştiriyor.

Dün 770 lirayı gören gram altın 752 lirada

Gram altın, salı günü küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL’nin 13 seviyesini aşmasıyla 770 TL’nin üzerini görerek rekor tazelemişti. Altının gram fiyatı bu sabah ise 730-747 lira aralığında seyrediyor.

Dün, güne 660 lira bandında başlayan gram altın bir günde 100 lira değerlenmişti.