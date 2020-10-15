Dolar, euro ve altında son durum!
Rekor üstüne rekor kıran dolar/TL güne 7.93 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 9.32 civarında işlem görüyor. Altının gram fiyatı 484 liradan alıcı buluyor.
EKONOMİ 15.10.2020, 09:53
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Dün tarihi zirvesini 7,96 lira ile yenileyen Dolar, 15 Ekim 2020 sabahında 7.93 seviyesinin üzerine işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 9,3085 lira alış fiyatı, 9,3210 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Altın fiyatları ise güne yükselişle başladı. Gram altının fiyatı 484 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altının 794 liradan, Cumhuriyet altını ise 3.158 liradan satılıyor.
Piyasalar yurtiçinde artık açıklanacak verilerden çok gelecek hafta Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararını beklemeye başladı. Para Politikası Kurulu son olarak geçen ay 200 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.
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