Dolar, Euro ve altında yeni zirve!

Küresel piyasalar, artan vakalar ve ABD'deki destek paketinin seçimler öncesinde geçme ihtimalinin zayıflamasının etkisiyle değer kaybediyor.

Piyasalar haftanın son işlem gününe de yükselişle başladı. Dolar/TL 7,94 TL'den, Euro/TL 9,30 TL'den, Sterlin/TL 10,24 TL'den işlem görüyor. Altının gramı ise 486 TL.

ONS'u 1.906 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 482/486, çeyrek altın 782/798, cumhuriyet altını ise 3.220/3.253 TL'lik alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ERİDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 43 milyon dolar azalarak 83 milyar 595 milyon dolara indi. Buna göre, 9 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 291 milyon dolar azalışla 41 milyar 118 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 2 Ekim'de 41 milyar 409 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 248 milyon dolar artışla 42 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 477 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 43 milyon dolar azalarak 83 milyar 638 milyon dolardan 83 milyar 595 milyon dolara geriledi.