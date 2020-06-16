Dolar, Euro ve Altın'da yükseliş sürüyor! İşte günün ilk rakamları
Koronavirüs salgını döneminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran döviz kuru yine kritik seviyelerde. İşte dolar, euro ve altında günün ilk rakamları...
Piyasalarda korona virüste ikinci dalga endişeleriyle riskli varlıklardan kaçış ve güvenli limanlara yönelim yaşanıyor.
Küresel piyasalarda yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın yaşanabileceğine ilişkin endişelerle artan dolar talebi sonrası yükselişini sürdüren dolar/TL, yeni güne 6,83 TL'den başladı.
Euro/TL ise 7,74 TL'de yer alıyor.
Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerin artması sonucu dün küresel anlamda doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını belirtti.
Altının gram fiyatı ise haftaya düşüşle başlamasının ardından gram altın, yeni günde 379 lira seviyelerinde yer alıyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 623 lira, Cumhuriyet altını da 2.482,50 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.728,14 dolar seviyesinde bulunuyor.
Bugün yurtiçinde sakin bir vedi gündemi bulunurken uluslararası piyasaların gözü Fed Başkanı Powell'ın yorumlarında olacak. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.
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