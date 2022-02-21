Dolar kuru bugün kaç TL? (21 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları 2022 yılının genelinde olduğu gibi bir kez daha haftaya yatay bir başlangıç yaptı. Dolar/TL, 13,61'in hemen üzerinde değerlenirken; euro/TL ise 15,48'lerde seyrediyor.

Haftanın ilk günü Hazine ihaleleri, yurt içinde tarımsal girdi ve yurt dışı üretici fiyatları ile yabancı ziyaret sayıları takip edilecek. Yurt dışında öncü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri takip edilecek. ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak.

GÖZLER FED BAŞKANLARINDA

Bu hafta en az 6 Fed başkanının konuşması da piyalasalarda yakından izlenecek.