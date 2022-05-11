Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Mayıs 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL'de yükseliş devam ediyor.



Bankalararası piyasada dolar 15,38'e kadar yükseldi. Kur 15,35'in üzerinde hareket ediyor.



Euro/TL 16,21 seviyesinde işlem görüyor.



Piyasalarda ABD enflasyon verileri, Fed'in yüksek enflasyonla mücadele etmek için faizleri daha da agresif şekilde artırıp artırmayacağı konusunda ipucu vermesi açısından yakından izleniyor.



Son dönemde küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası faiz artışları ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kaynaklı satış baskısı etkili oldu.