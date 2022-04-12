Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Nisan 2022 dolar - euro fiyatları)
Dolar - euro kaç TL? 12 Nisan 2022 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Nisan ayı boyunca 14,60-14,70 gibi dar bir aralıkta seyreden dolar/TL, dün günün ikinci yarısında 14,75'ten 14,65'lere gerileyerek bu aralıkta en sert hareketini yapmıştı.
Kur bu sabah saatlerinde ise 14,66'dan işlem görüyor.
Euro/TL'de ise işlemler 15,95'lerden gerçekleşiyor.
Piyasalarda gözler yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ABD enflasyon verisinde olacak.
FAİZDE KARAR HAFTASI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) nisan ayı faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Bankanın faizi yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor. Banka geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.
Başkan Şahap Kavcıoğlu, mart sonu gerçekleştirilen genel kurulda, Liralaşma stratejisi kapsamında politika gözden geçirme sürecinde olduklarını bu nedenle faizi sabit bıraktıklarını söylemişti.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
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|Yatsı
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|P
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|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
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|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
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|48
|9. Antalyaspor
|32
|47
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|46
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
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|41
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|32
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|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
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|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
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|50
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|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Rayo Vallecano
|30
|34
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|22