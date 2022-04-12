Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Nisan 2022 dolar - euro fiyatları)

Nisan ayı boyunca 14,60-14,70 gibi dar bir aralıkta seyreden dolar/TL, dün günün ikinci yarısında 14,75'ten 14,65'lere gerileyerek bu aralıkta en sert hareketini yapmıştı.

Kur bu sabah saatlerinde ise 14,66'dan işlem görüyor.

Euro/TL'de ise işlemler 15,95'lerden gerçekleşiyor.

Piyasalarda gözler yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ABD enflasyon verisinde olacak.

FAİZDE KARAR HAFTASI



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) nisan ayı faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Bankanın faizi yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor. Banka geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.

Başkan Şahap Kavcıoğlu, mart sonu gerçekleştirilen genel kurulda, Liralaşma stratejisi kapsamında politika gözden geçirme sürecinde olduklarını bu nedenle faizi sabit bıraktıklarını söylemişti.