Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Ocak 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL ise dün küresel piyasalarda zayıflayan doların etkisiyle günü yüzde 4,2 azalışla 13,2213'ten tamamlamasının ardından bugün 13,58 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 15,58'lerde seyrediyor.

Dolarda dün ABD enflasyonunun etkisi görüldü. ABD'de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 7 ile beklentilere paralel geldi.



Veri ilk açıklandığında kurda ani bir tepki olmadı. ABD'de piyasaların açılışıyla ise doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksinde yüzde 0.5'i aşan kayıp yaşandı. Dolar/TL'deki düşüş daha sert oldu.

Yurt içinde, bugün gözler sanayi üretimi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,38 artmasını bekliyor.



Uzmanlar, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti.