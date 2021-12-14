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Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

EKONOMİ 14.12.2021, 09:45 14.12.2021, 10:20
Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Dün 14,63'e kadar tırmandıktan sonra Merkez Bankası müdahalesiyle düşüşe geçen dolar/TL, günü açılış fiyatının altında 13,83'ten tamamlamıştı.

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Dolar/TL, bu sabah da 14,10'un üzerinde işlem görüyor. Benzer grafikleri çizen euro/TL ise dün 16,50 sınırına dayandıktan sonra bugün 15,95'ler düzeyinde el değiştiriyor.

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MERKEZ BANKASI'NDAN DÖRDÜNCÜ MÜDAHALE

Dolar dün de haftaya benzer bir seviyeden başlamış, gün içerisinde 14,75 liraya yükselmişti. Ancak Merkez Bankası 4. kez doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulundu ve dolar 14 liranın altına geriledi.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Türkiye'de ve dünyada merkez bankalarının yılın son faiz kararlarını açıklayacağı haftanın ikinci gününde yurt içinde Hazine ihalesi ve konut satış rakamları takip edilecek. Yurt dışında Euro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD üretici fiyatları izlenecek.

Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin olarak, Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan beklentiye göre politika faizinin yüzde 14'e indirilmesi bekleniyor. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

AA Finans'ın 20 ekonomistle gerçekleştirdiği anketin medyanı da 100 baz puan indirimi işaret ediyor.

Öte yandan Fed'in varlık azaltımına gidip gitmeyeceği de izlenecekeler arasında. Son faiz kararında Fed'in aylık 120 milyar dolarlık varlık alımında 15 milyar dolarlık azalmaya gideceği duyurulmuştu. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu toplantıya dikkat çekerek, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini belirtmişti.

Fed faiz kararını 15 Aralık'ta açıklayacak. 

#Dolar #Euro
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