Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Nisan 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, 14,60'ın hemen üzerinde yatay seyrederken euro/TL ise yüzde 0,3 civarı yükselişle 15,96-15,97 seviyelerinde değerleniyor.

Bugünün ajandasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları en önemli gündem maddeleri olarak yakından takip edilecek.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) nisan ayı faiz kararını bugün açıklayacak.



Bankanın faizi yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor. Banka geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.



Başkan Şahap Kavcıoğlu, mart sonu gerçekleştirilen genel kurulda, Liralaşma stratejisi kapsamında politika gözden geçirme sürecinde olduklarını bu nedenle faizi sabit bıraktıklarını söylemişti.