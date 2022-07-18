Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Temmuz 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL'de 17'nin üzerindeki seyir sürüyor. Kur bugün 17,45 seviyelerinde seyrediyor.



Euro/TL ise 17,62 seviyelerinde işlem görüyor.

FED'DEN 100 BAZ PUAN BEKLENTİSİ ARTTI

Geçen hafta 20 yılın ardından ilk kez euro/dolar paritesinin 1 doların altına gerilemesiyle kur piyasalarında tarihi anlar yaşandı. Dolar endeksi 108 puanı geçti. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3 seviyesinin üzerine çıktı.



Bu gelişmede ABD'de haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 9.1 ile beklentileri aşması etkili oldu. Enflasyonun beklentileri aşmasıyla ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) 100 baz puanlık faiz artırımı beklenmeye başladı. 27 Temmuz toplantısı için 100 baz puanlık faiz artırımı bekleyenlerin oranı artıyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu ve bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.

FAİZDE KARAR HAFTASI

Bu hafta gözler merkez bankalarında olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı perşembe günü açıklanacak. Aynı gün küresel piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek.

İçeride Merkez Bankası'nıan değişikliğe gitmemesi, dışarıda Avrupa Merkez Bankası'nın 25 baz puan ile ilk faiz artış sürecine başlaması bekleniyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), Çin Merkez Bankası (PBOC) ve Rusya Merkez Bankası da (CBR) faiz kararlarını açıklayacak.