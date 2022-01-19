Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Ocak 2022 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında bugün yatay bir seyir hakim. Dolar/TL, 13,57'nin hemen üzerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 15,38'ler düzeyinde işlem görüyor.

Yurt içinde Kabine toplantısının izleneceği günde, yurt dışında İngiltere, Almanya ve Kanada enflasyon, ABD konut başlangıçları verileri takip edilecek.

MERKEZ BANKASI NE YAPAR?



Öte yandan yarın TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Reuters'in anketine katılan 16 kurumun 15'i Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyor.



AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı ise, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.