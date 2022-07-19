Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Temmuz 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL yeni güne 17,48 liradan başladıktan sonra yeniden 17,52'yi aştı.

Küresel piyasalarda düşen risk algısı doların güçlenmesine neden olurken, dolar/TL kuru 17,53'ün üzerini test ederek 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü.

Dolar kuru yılbaşından bu yana yüzde 30'u aşan yükseliş kaydetti.

Euro/TL ise 17,82'lerde seyrediyor.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN KARAR HAFTASI

ABD enflasyon verisinin ardından 109 seviyesini aşarak rekor kırdan dolar endeksi dün 107'ye geriledi.



Geçen hafta 20 yılın ardından ilk kez 1'in altına gerileyen euro/dolar ise bu sabah itibarıyla 1.01'in üzerine çıktı.

Uzmanlar perşembe günü faiz artırımına gitmesi beklenen Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı kadar sıkılaşma adımları konusunda vereceği mesajların da euro üzerinde etkili olacağını belirtti.