Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
EKONOMİ 20.12.2021, 08:56 20.12.2021, 10:38
Yeni haftanın ilk gününde dolar 17,41 euro ise 19,58 seviyesinde işlem görüyor.
Geçtiğimiz perşembe Merkez Bankası'nın 100 puanlık faiz indiriminin ardından dolar 17 ile euro 19 ise liranın üzerini görerek tarihi zirvesini yenilemişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti.
Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolar/TL 16,55 seviyelerinde yer aldı.
Namaz Vakti 20 Aralık 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|17
|42
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|17
|29
|4. Hatayspor
|17
|29
|5. Fenerbahçe
|17
|28
|6. Alanyaspor
|17
|27
|7. Adana Demirspor
|17
|26
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|17
|25
|10. Karagümrük
|17
|25
|11. Galatasaray
|17
|24
|12. Giresunspor
|17
|22
|13. Gaziantep FK
|17
|22
|14. Antalyaspor
|17
|21
|15. Kayserispor
|17
|20
|16. Altay
|17
|18
|17. Rizespor
|17
|16
|18. Göztepe
|17
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. Gençlerbirliği
|17
|26
|8. Kocaelispor
|17
|24
|9. İstanbulspor
|16
|23
|10. Adanaspor
|17
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|43
|2. Sevilla
|17
|37
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|17
|27
|8. Valencia
|17
|25
|9. Athletic Bilbao
|18
|24
|10. Espanyol
|18
|23
|11. Villarreal
|17
|22
|12. Osasuna
|18
|22
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|18
|20
|15. Granada
|17
|19
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|17
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|17
|8