Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Mayıs 2022 dolar - euro fiyatları)
Dolar - euro kaç TL? 20 Mayıs 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar ve euro alış-satış fiyatlarında, döviz kurlarında son durum.
EKONOMİ 20.05.2022, 10:51 20.05.2022, 10:54
19 Mayıs tatilinin ardından döviz kurları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Yurt içinde piyasaların kapalı olduğu dün, uluslararası işlemlerde dolar/TL, 15,85'lere kadar gerilemişti.
Dolar/TL, dünkü düşüşlerini bu sabah geri aldı ve yeniden 15,95'e çıktı.
Euro/TL ise 16,89'da seyrediyor.
GÜNCEL DÖVİZ ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI
Haftanın son günü yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışı üretici fiyatları ile TCMB haftalık verileri takip edilecek. Yurt dışında çok öne çıkan bir verinin olmadığı günde, İngiltere perakende satışlar rakamları izlenecek.
Namaz Vakti 20 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Beşiktaş
|37
|58
|7. Antalyaspor
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Sivasspor
|37
|51
|11. Galatasaray
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|37
|45
|16. Gaziantep FK
|37
|43
|17. Rizespor
|37
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|37
|89
|3. Chelsea
|37
|71
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|37
|49
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|37
|45
|14. Aston Villa
|37
|45
|15. Southampton
|37
|40
|16. Everton
|37
|39
|17. Burnley
|37
|35
|18. Leeds United
|37
|35
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|85
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|37
|64
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Osasuna
|37
|47
|10. Celta Vigo
|37
|46
|11. Valencia
|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|37
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Elche
|37
|39
|15. Getafe
|37
|39
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|37
|32
|20. Deportivo Alaves
|37
|31