Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Mayıs 2022 dolar - euro fiyatları)

19 Mayıs tatilinin ardından döviz kurları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Yurt içinde piyasaların kapalı olduğu dün, uluslararası işlemlerde dolar/TL, 15,85'lere kadar gerilemişti.

Dolar/TL, dünkü düşüşlerini bu sabah geri aldı ve yeniden 15,95'e çıktı.

Euro/TL ise 16,89'da seyrediyor.

GÜNCEL DÖVİZ ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Haftanın son günü yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışı üretici fiyatları ile TCMB haftalık verileri takip edilecek. Yurt dışında çok öne çıkan bir verinin olmadığı günde, İngiltere perakende satışlar rakamları izlenecek.