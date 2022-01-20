Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Ocak 2022 dolar - euro fiyatları)

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde

dolar/TL'de 13,50 seviyelerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 15,33 düzeyinde değerleniyor.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Bugün piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz toplantısı tutanakları izlenecek.

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını saat 14'te açıklayacak.



TCMB Eylül ayında başladığı faiz indirim sürecini 4 toplantı üst üste sürdürmüş ve bir hafta vadeli gösterge repo faiz oranını yüzde 19,00'dan yüzde 14,00 seviyesine kadar indirmişti. Piyasa anketlerinde bugünkü toplantıdan bir faiz değişikliği beklenmiyor.