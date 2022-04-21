Dolar kuru bugün ne kadar? (21 Nisan 2022 dolar - euro fiyatları)
Dolar - euro kaç TL? 21 Nisan 2022 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
EKONOMİ 21.04.2022, 09:28
Dolar, 21 Nisan 2022 sabahında 14,67 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14,6665 lira, satış fiyatı 14,6728 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15,8784 lira alış fiyatı, 15,8877 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
İngiliz Sterlini'nde ise alış fiyatı 19,0920 lira, satış fiyatı 19,1896 lira seviyesinde yer alıyor.
Namaz Vakti 21 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|31
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Tuzlaspor
|31
|42
|10. Altınordu
|32
|41
|11. Adanaspor
|31
|41
|12. Denizlispor
|31
|39
|13. Gençlerbirliği
|31
|39
|14. Keçiörengücü
|31
|38
|15. Menemen Belediyespor
|31
|37
|16. Kocaelispor
|31
|37
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|77
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|31
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|32
|57
|6. M. United
|33
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|31
|41
|10. Brighton
|33
|40
|11. Newcastle
|33
|40
|12. Brentford
|33
|39
|13. Southampton
|32
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|29
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Atletico Madrid
|33
|61
|3. Barcelona
|31
|60
|4. Sevilla
|32
|60
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|32
|45
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|33
|39
|12. Espanyol
|32
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Getafe
|33
|35
|15. Rayo Vallecano
|31
|34
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|32
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|32
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25