Dolar kuru bugün ne kadar? (21 Temmuz 2022 dolar - euro fiyatları)

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolar yüksek seyrini koruyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 17,60'ın üzerinde hareket ediyor. Dolar dün piyasaların kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 1,6920 ile yılın zirvesini gördü.



Euro/TL 18'in hemen altında işlem görüyor.