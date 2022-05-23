Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Mayıs 2022 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında yükseliş trendi sürerken geçen hafta 16 lira sınırına kadar yükselen dolar/TL, 15,87'den tamamlamıştı. Haftanın ilk gününde dolar/TL 15,90'ın üzerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 16,86-16,88 civarında işlem görüyor.

Yeni haftaya yurt içinde yoğun bir veri gündemiyle başlanacak. Kapasite kullanım oranı, hizmet güven endeksi, yabancı ziyaretçi sayıları, konut fiyatları analistler tarafından yakından takip edilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Hazine ayrıca 3'er yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasını da doğrudan satacak.



Yurt dışında ise daha sakin bir veri akışı bulunuyor. Günün en önemli verisi Ifo endeksleri olacak.