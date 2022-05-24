Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Mayıs 2022 dolar - euro fiyatları)

Haftanın ilk gününde süper tahvil beklentisiyle dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabah saatleri itibarıyla 16 lira sınırına yakın kalmaya devam ediyor.

Dolar/TL, 15,96-15,98 seviyesinden işlem görürken euro/TL 17,06 civarında değerleniyor.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Yurt içinde, TCMB'den uluslararası yatırım pozisyonu verisi, TÜİK'ten motorlu kara taşıtları rakamları gelecek. Yurt dışında öncü PMI verileri ile ABD Philadelphia Fed imalat dışı aktivite endeksi ve Richmond Fed imalat endeksi rakamları takip edilecek.