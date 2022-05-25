Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Mayıs 2022 dolar - euro fiyatları)

2022 yılı içerisinde ilk kez 16 seviyesini aşan dolar/TL, yükselişini bugün de sürdürüyor. Dolar/TL,16,20 sınırına dayanırken euro/TL'de ise işlemler 17,34'ler civarında gerçekleşiyor.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Türkiye'de önemli bir veri bulunmazken, yurt dışın tarafta ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ihaleler ve FOMC tutanakları, Almanya'da final GSYH rakamları izlenecek