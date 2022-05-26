Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Mayıs 2022 dolar - euro fiyatları)

Son günlerde dolar/TL'de yükseliş dikkat çekerken, yurt içi piyasalarda tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Piyasa katılımcılarına göre Merkez Bankası bugün yapılacak faiz toplantısında da hareketsiz kalacak.

Dolar/TL'de aybaşında başlayan yükseliş 16 bariyerinin de aşılmasının ardından hızla sürüyor. Dolar kuru bugün 16,45 seviyelerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 17,58'den işlem görüyor.

4 Mayıs'tan bu yana dolar/TL'de yükseliş yüzde 10'u bulurken, yılbaşından bu yana ise dolar/TL yüzde 20'nin üzerinde yükseliş yaşadı.

Öte yandan Fed tutanakları, gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına olan desteği gösterdi, dolar endeksi yükseldi.

PPK'DA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Yurt içinde Merkez Bankası'nın son 4 toplantıda olduğu gibi bugün de politika faizini yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor. AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngördü. Benzer şekilde Reuters anketine katılan 15 ekonomistin de tamamı faizlerin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi.