Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Geçen hafta pazartesi günü görülen 18,40 zirvesinden sonra 5 günde yüzde 40 gerileyen dolar/TL, bu sabah saatlerinde 11 liranın hemen altında euro/TL ise 12,40-12,45 aralığında yatay seyirle başlamıştı. Saat 08:45 sularında hareketlenen kurlar yarım saat içerisinde yüzde 5'i bulan yükselişler kaydetti. Dolar/TL, 11,50'ye dayanırken euro/TL, 13 lirayı aştı.

Kur Korumalı TL Mevduat ürününün piyasalar tarafından örtülü faiz artışı olarak yorumlanmasıyla başlayan düşüş geçtiğimiz hafta boyunca etkisini göstermişti.

Noel sebebiyle küresel piyasaların kapalı olduğu haftaya dolar 11 liradan başladı.

Analistler bu hafta TL'ye teşvik için sunulan ürünlerle ilgili açıklanacak verilerin doların seyrinde etkili olabileceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FAİZ DÜŞÜNCE ENFLASYON DA DÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta sonunda yaptığı konuşmalarda faizin düşürülmesi sayesinde enflasyonun düşeceği tezlerini tekrar ederken, kur korumalı vadeli mevduat hesabı sisteminin devreye girmesinden beri TL mevduatların 20 milyar liranın üzerinde arttığını ifade etti.

Erdoğan Pazar günü yaptığı konuşmada, "faiz sebep, enflasyon neticedir. Biz, bu çarkı da inşallah bozacak, milletimi asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız" dedi.

Erdoğan Cuma gecesi A Haber'de yayımlanan söyleşisinde ise kur korumalı vadeli mevduat hesabı sistemi sayesinde Cuma saat 1500 itibarıyla TL cinsi mevduatın 23.8 milyar TL arttığını belirtti.

Kısa süre içinde kurun istikrarlı bir seviyeye oturacağını ifade eden Erdoğan, "Uygulanan ekonomik program, piyasalarda özellikle bu güveni artıracak. Döviz kurunun istikrara kavuşmasını sağlayacak. Özellikle kur stabil hale gelmiş olacak" dedi.

Erdoğan kur korumalı mevduat sisteminin uzun vadede bütçeye yük olması yerine "olumlu katkı" sağlayacağını öngördüklerini belirtti.

Kurun düşmesine rağmen bazı marketlerdeki gıda fiyatlarının düşmediğini belirten Erdoğan, fiyatları düşürmeleri için mevzuat çerçevesinde adım atacaklarını belirtti.