Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Nisan 2022 dolar - euro fiyatları)

Küresel piyasalarda olduğu gibi Türk Lirası karşısında küçük adımlarla da olsa yükselişini sürdüren dolar kuru, 14,80'in üzerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise küresel piyasalarda zayıflayan euro etkisiyle hafif düşüşle 15,60 düzeyinde seyrediyor.

Piyasaları yeni günde yoğun bir gündem bekliyor.

Yurt içinde ekonomik güven endeksi verisi izlendikten sonra gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu" ile ilgili düzenleyeceği basın toplantısında olacak. Yurt dışında ise Almanya enflasyon ve ABD büyüme rakamları yakından takip edilecek.