Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
EKONOMİ 03.03.2022, 08:58
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uzun süre 13 seviyelerinde seyrini koruyan Dolar/TL yükselişe geçti.
Küresel piyasalarda yaşanan şokun etkisiyle dalgalandıktan sonra bu hafta sakin görünümünü sürdüren dolar bu sabah 14,02 TL'den işlem görüyor.
Euro ise 15,64 seviyesinde yer alıyor.
Namaz Vakti 03 Mart 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|27
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|27
|29
|16. Giresunspor
|27
|29
|17. Göztepe
|27
|27
|18. Altay
|27
|25
|19. Rizespor
|27
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|26
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|25
|34
|11. Tuzlaspor
|25
|34
|12. Keçiörengücü
|25
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Leicester City
|24
|30
|13. Aston Villa
|25
|30
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|25
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|60
|2. Sevilla
|26
|54
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Real Sociedad
|26
|44
|7. Villarreal
|26
|42
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Osasuna
|26
|33
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Rayo Vallecano
|25
|31
|13. Elche
|26
|29
|14. Espanyol
|26
|29
|15. Getafe
|26
|27
|16. Mallorca
|26
|26
|17. Granada
|26
|25
|18. Cadiz
|26
|21
|19. Deportivo Alaves
|26
|21
|20. Levante
|26
|18