Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)

İstanbul'da Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler sonrası verilen mesajlar piyasalar tarafından barış yönünde atılan adımlar olarak değerlendirildi.



Bu olumlu rüzgarın etkisiyle dolar dün 14,83 liradan 14,55 liraya gerilemişti.

Dolar/TL, bugün 14,65'li seviyelerde seyrederken, euro/TL 16,29 seviyesinden işlem görüyor.

Yurt içinde günün tek verisi ekonomik güven endeksi olurken, yurt dışında Almanya enflasyon, ABD'de final GSYH ve ADP özel sektör istihdamı verileri öne çıkıyor.