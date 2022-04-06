Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Nisan 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL; hafta ortasında 14,70'in üzerinde değerleniyor. Parite etkisiyle üst üste 5. günde de gerileyen Euro/TL ise bu sabah 16,03 seviyesinde işlem görüyor.

Yurt içinde önemli bir verinin olmadığı günde, Almanya fabrika siparişleri ve Euro Bölgesi üretici fiyatları takip edilecek. ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları en önemli gündem maddesi olarak takvimde yer alıyor.