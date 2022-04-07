Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Nisan 2022 dolar - euro fiyatları)

Haftanın ikini bölümünde de sakin seyrini sürdüren dolar/TL 14,73'ün hemen üzerinde; euro/TL ise hafif yükselişme 16,11 civarında işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen ayki toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda iki ayrıntı öne çıktı. Biri Fed üyelerinin geçen ay aslında faizi 50 baz puan artırmak istemesi ancak savaş nedeniyle 25 baz puanlık artışı tercih etmeleri.

Diğeri bilanço daraltımı için mayıs ayının işaret edilmesi. Tutanaklarda aylık bilanço daraltımı için 95 milyar dolarlık bir tutarda uzlaşı sağlanmış görünüyor.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) haftalık verilerinin takip edileceği yeni günde, yurt dışında Almanya sanayi üretimi öne çıkıyor.