Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)

Ukrayna'da ateşkes müzakerelerinde sınırlı ilerleme sağlanması ve ABD'nin Rusya petrolüne yaptırım uygulamayı değerlendirmesiyle yatırımcıların yüksek enflasyon ortamında yavaş ekonomik büyüme endişeleri kuvvetlenirken petrol fiyatları dalgalı seyir izledi, borsalar geriledi.

Dün akşam saatlerinde kısa süreliğine de olsa 14,50 seviyesinin üzerini test eden dolar kuru bugün 14,45 düzeyinde değerleniyor. Euro/TL ise 15.71'lerde seyrediyor.