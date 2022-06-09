Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolarda yükseliş ivmesi süürüyor.

Dün 17 seviyesini aşan dolar kuru şu sıralar 17,19 seviyesinde bulunuyor.

Euro ise 18,58'de yer alıyor.

Küresel piyasalarda ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

PİYASALARIN GÖZÜ AVRUPA MB'DE



Avrupa'da ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün yapacağı para politikası toplantısına çevrilirken, bankanın bu toplantıda varlık alımlarını bu ay sonunda durduracağını duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin faiz artışı konusunda nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizlikler devam ederken, bankanın yıl sonuna kadar 130 baz puan faiz artırması bekleniyor.