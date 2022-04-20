Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (20 Nisan 2022 dolar - euro fiyatları)
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
EKONOMİ 20.04.2022, 09:47
Dar bir bantta hareket eden dolar kuru yeni işlem gününde de 14,65-66 civarında işlem görüyor.
Euro/TL 15,86'dan değerleniyor.
Uzmanlar, Çin'de yeni tip corona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin ekonomiye yansımalarına ilişkin artan endişeler ve şahinleşen merkez bankalarına yönelik beklentilerle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.
Namaz Vakti 20 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|31
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Eyüpspor
|31
|51
|6. Erzurumspor
|30
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Adanaspor
|31
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Denizlispor
|31
|39
|12. Gençlerbirliği
|31
|39
|13. Keçiörengücü
|31
|38
|14. Altınordu
|31
|38
|15. Menemen Belediyespor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|32
|76
|2. M.City
|31
|74
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|31
|54
|6. M. United
|33
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|75
|2. Barcelona
|31
|60
|3. Sevilla
|32
|60
|4. Atletico Madrid
|32
|60
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|32
|45
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|32
|39
|12. Espanyol
|32
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|31
|34
|15. Getafe
|32
|32
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|32
|31
|18. Granada
|32
|29
|19. Levante
|32
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25