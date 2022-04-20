Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (20 Nisan 2022 dolar - euro fiyatları)

Dar bir bantta hareket eden dolar kuru yeni işlem gününde de 14,65-66 civarında işlem görüyor.

Euro/TL 15,86'dan değerleniyor.

Uzmanlar, Çin'de yeni tip corona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin ekonomiye yansımalarına ilişkin artan endişeler ve şahinleşen merkez bankalarına yönelik beklentilerle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.