Dolar kurunda son durum

Dolar dün enflasyon verisinin ardından 13.60 lirayı aşmış ardından bu seviyenin altına çekilmişti. TÜİK ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 48.7'ye yükseldiğini bildirdi.

Bu rakam beklentileri aşsa da dolar/TL'deki hareket kısıtlı oldu.

Dolar yeni güne 13.57 liradan başladı.