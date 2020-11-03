Dolar tarihi zirvesine yakın! Tüm gözler ABD'de

Dolar yeni güne 8.42, Euro ise 9.82 liradan başladı. Gözler bugün ekim ayı enflasyon verileri ve ABD seçimlerinde olacak

EKONOMİ 03.11.2020, 09:03 03.11.2020, 09:47
Dolar tarihi zirvesine yakın! Tüm gözler ABD'de

Dolar/TL'de bugünkü ABD seçimleri öncesinde yükseliş devam ediyor. Dün gece dolar düşük hacimli piyasada 8.4460 liraya kadar yükseldi.

Dolar yeni güne 8.42, Euro ise 9.82 liradan başladı.

Bugün yurtiçinde TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı ekim ayı enflasyon verilerinde olacak.

Dünyada ise koronavirüs salgınının etkileri tüm şiddetiyle hissedilmeye devam ederken gözler ABD Başkanlık Seçimlerine çevrilecek.

ABD SEÇİMLERİ TAKİP EDİLECEK

Piyasalar Demokrat Joe Biden'ın zaferini fiyatlamış durumda. Ancak asıl olarak önemli olan kimin kazandığı değil seçimlerin hızlı ve sükûnetle sonuçlanması.

Sonuçlara iki taraftan gelecek itirazlar ve yaşanabilecek sokak olayları yatırımcının koronavirüs yüzünden zaten düşük olan yatırım iştahını daha da düşürecektir.

#Dolar #TL #Euro
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