Dolar ve altın haftaya nasıl başladı?
Piyasalar yeni haftaya yine tavandan başladı. Dolar/TL yeni haftaya 7,29 TL'den, Euro/TL ise 8,60 TL'den başlarken, gram altın 475,93 TL'den işlem görüyor.
Dolar, haftanın ilk iş günü 10 Ağustos 2020 sabahında spot piyasada 7,2971 lira alış fiyatı, 7,3083 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 8,6023 lira alış fiyatı, 8,6186 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. ,
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa yükselişle 2.029,18 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.
Altın da ise yeni haftanın ilk rakamları şu şekilde:
Ons Altın: 2.029,42 Dolar / 2.029,98 Dolar
Gram Altın: 471,89 TL / 475,93 TL
Çeyrek Altın: 765,21 TL / 780,82 TL
Yarım Altın: 1.530,42 TL / 1.561,65 TL
Tam Altın: 3.060,88 TL / 3.091,80 TL
Cumhuriyet Altını: 3.148,12 TL / 3.179,92 TL
Not: İlk rakamlar alış, ikinci rakamlar satış fiyatlarıdır.
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