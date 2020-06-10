Dolar ve Euro düşüşünü sürdürüyor! İşte günün ilk rakamları (10.06.2020)
Piyasalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni normalleşme kararlarının açıklamasının ardından yeni güne düşüşle başladı. İşte dolar, euro ve altında günün ilk rakamları.
EKONOMİ 10.06.2020, 08:48
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Dolar, 10 Haziran 2020 sabahında spot piyasada 6,7913 lira alış fiyatı, 6,7975 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 7,7024 lir alış fiyatı, 7,7071 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 599,36 lira, satış fiyatı ise 614,42 liradan işlem görüyor. Dünü yükselişle kapayan gram altın ise 374,26 lira alış fiyatı, 374,56 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
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|28
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|43
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|28
|40
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|27
|38
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|28
|35
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|35
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|28
|35
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|33
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|31
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|24
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|20
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|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
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|29
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|27
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|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
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|27
|47
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|38
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|27
|38
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|37
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|34
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|29
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|27
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|26
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|27
|25
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|27
|23
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