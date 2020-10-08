Dolar ve euro güne zirveden başladı
Piyasalar yeni güne yine yükselişle başladı. Rekor üstüne rekor kıran dolar yeni güne 7,89 TL'den, Euro ise 9,29 TL'den başladı.
EKONOMİ 08.10.2020, 09:29
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Dün 7,87'yi aşarak rekor tazeleyen Dolar/TL, 8 Ekim 2020 sabahına 7,88 bandının üzerinde başladı.
Spot piyasada 7,8770 liraya alıcı bulan dolar, 7,8871 liraya satılıyor.
Euro ise 9,2667 lira alış fiyatı, 9,2883 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,2047 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.25 hareketlilik oldu. Bugün ise Sterlin güne satış fiyatı 10,2138 lira, alış fiyatı 10,1958 ile başladı.
Gram altın alış fiyatı 477,85 lira, satış fiyatı 478,45 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın da alış fiyatı 765,07 lira, satış fiyatı 784,20 lira seviyesinde yer alıyor.
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