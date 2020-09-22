Dolar ve Euro yine bir rekorla başladı! Altın eriyor, döviz yükseliyor!
Perşembe günü TCMB'nin yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde yükseliş eğilimini sürdüren döviz rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar/TL 7,63 TL'den, Euro/TL 8,98 TL'den, Sterlin 9,78 TL'den işlem görürken, altının gramı 475 TL'den satılıyor.
EKONOMİ 22.09.2020, 09:36 22.09.2020, 10:26
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Yeni haftanın ilk işlem gününde 7,6375'i görerek tarihi zirveyi yenileyen dolar/TL, 7,63 seviyelerinde güne başladı.
Bugün dolar/TL kuru 7,62 seviyelerinde güne başladı.
Euro ise aynı dakikarlarda 8,98 lira seviyelerinde.
Sterlin de 9,78 TL'den işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı.
Dün 475 liradan seviyelerinde işlem gören altının gram fiyatı bu sabah 468 lira seviyelerinde işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, cumhuriyet altını 3.058 lira seviyelerinde seyrediyor.
Aynı dakikalarda altının onsu 1.912,57 dolardan işlem görüyor.
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