Dolar ve Euro yükseliyor; altın yine rekora koşuyor!
Piyasalar hareketlendi. Altın fiyatlarında yine rekor kırılıyor. Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 387,5 liradan işlem görüyor.
EKONOMİ 23.06.2020, 15:31 23.06.2020, 15:52
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Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 387,5 liradan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 387,5 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 636 lira, cumhuriyet altını da 2.590 liradan satılıyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 386,2 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 387,5 lira seviyesinde seyrediyor.
Analistler, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.
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