Dolar ve Euro'da son durum!

Dolar yılın son ayında geçen aya göre daha sakin bir seyir izliyor. Dün güne 7.83'ten başlayan dolar/TL günü 7.86'dan kapatmışyı.

Dolar yeni güne 7.85, Euro ise 9.52 liradan başladı.

Bugün gözler TÜİK'in açıklayacağı kasım ayı enflasyonunda olacak.

Dünyada ise gündemi koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı belirlemeye devam ediyor.