Dolar yine kritik seviyenin üstünde! İşte piyasalarda günün ilk rakamları
Piyasalar yeni haftaya, TSK'nın bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatıyla başlarken, Dolar ve Euro'daki yükseliş sürüyor. İşte yeni haftanın ilk rakamları...
Piyasalarda koronavirüste ikinci dalga endişeleriyle riskli varlıklardan kaçış ve güvenli limanlara yönelim yaşanıyor.
Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 6,82 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 7,68 TL’de yer alıyor.
Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerin artması sonucu dün küresel anlamda doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını belirtti.
Bugün yurt içinde Mayıs ayı bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının öne çıktığını söyledi.
Gram altın 379 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.488 liradan satılıyor.
Altının gram fiyatı yeni haftaya da değer kazancıyla başladı.
Gram altın 379 lira seviyelerinde işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 liradan, Cumhuriyet altını da 2.488 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.733,74 dolarda yer alıyor.
Bugün yurt içinde Mayıs ayı bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar, global ekonomi ve yeni tip corona virüs salgınına ilişkin belirsizliklerin ve ikinci dalga endişesinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
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