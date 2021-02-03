Dolarda düşüş devam eder mi? Dolar neden düşüyor?

Güncel döviz kurları haftanın üçüncü günü dolar ve euro kuru verilerinde son durumu gösterdi. 3 Şubat 2021 Çarşamba günü dolar kuru yeni haftaya yarım puanlık bir düşüşle başladı. Dolar kurundaki benzer düşüşe euro kurunda da rastlandı. İşte son dakika döviz kurları verileri ve döviz piyasasında son durum…

Haftanın üçüncü işlem gününde döviz kurlarında düşüş hissedilir derecede. Dolar kuru bugün 7,16 liradan işleme alınırken aynı dakikalarda euro kuru ise 8,59 liradan konumlandı. İngiliz Sterlini ise bugün 9,84 liradan işlem görmeyi sürdürüyor.

Bigpara’dan alınan güncel verilere göre piyasalarda işlem gören döviz kurlarında son durum şöyle…

İngiliz Sterlini 9,78 TL

Amerikan Doları 7,15 TL

Euro 8,61 TL

İsviçre Frangı 8,02 TL

Japon Yeni 0,06 TL

Suudi Arabistan Riyali 1,91 TL

Norveç Kronu 0,84 TL

Danimarka Kronu 1,16 TL

Avustralya Doları 5,48 TL

Kanada Doları 5,60 TL

İsveç Kronu 0,85 TL

DOLARDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?

Merkez Bankası tarafından tekrarlanan sıkı duruş vurgusunun da TL’nin değer kazanmasında etkili olduğunu belirten uzmanlar, bu nedenlerle biz TL’nin güçlü kalmaya devam edeceğini düşünüyor. Bu seviyelerden 7 TL’nin altına gelmesi de mümkün olacağını da belirtiyor.