Dolarda petrol etkisi!
Dolar, ABD'deki azil gündeminde değer kaybederken TL'nin performansı petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle sınırlı kaldı. Petrol fiyatlarının yükselmesi tüketici enflasyonunun yanı sıra cari açık ve döviz ihtiyacını da artırıyor. 14 Ocak dolar kuru 7.41 TL'de.
Dolar endeksi Trump'ın azil gündemi tartışmalarında 89.50 - 90.50 arasında dalgalanırken ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Başkan Donald Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi.
Gelişen ülkeler dün dolar karşısında pozitif seyir izlerken TL diğer para birimlerine göre sınırlı bir ivme kaydetti. TL varlıklara yabancı portföy girişi artmaya devam ederken petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş dolar/TL'nin 7.40 altına gerilemesine etkili oldu.
Yükselen petrol fiyatları Türkiye'nin cari açığını ve döviz ihtiyacını artırırken enflasyonu olumsuz etkiliyor, dün 60 doları zorlayan brent petrol fiyatı bugün 55 dolar seviyesinde.
Piyasalarda bugün ABD işsizlik başvurusu izlenecek. 14 Ocak dolar kuru 7.41 TL seviyesinde.
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