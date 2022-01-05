Dolarda son durum (05.01.2020)

Dolar yeni yılın ilk haftasında yükselmeye devam ediyor. Dolar/TL dün 13.15'ten başladığı günü 13.40'dan tamamlamıştı.

Dolar yeni güne ise 13.46 liradan başladı.

Küresel piyasalarda Omicron varyantı endişesi hakim olmaya başladı. Omicron varyantı sebebiyle hastaneye yatış oranları düşük olsa da varyantın yayılma hızı endişe yaratıyor. Vaka sayılarındaki artışın yeni kısıtlamaları beraberinde getirebileceği ifade ediliyor.