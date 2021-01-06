Dolarda son durum (06.01.2020)

Dolarda küresel kan kaybı sürerken dolar endeksinin son 2.5 yılın en düşük seviyesi olan 89.50'nin altına geriledi. ABD'de Georgia seçim sonuçları beklenirken euro/dolar paritesi 1.23 seviyesini aştı.

TL varlıklardaki olumlu gidişat sürerken dolar/TL 7.40 altında, 7.3893 seviyesinde işlem görüyor.