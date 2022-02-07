Dolarda son durum (07.02.2020)

Dolar geçtiğimiz haftayı 13.55 liradan kapamıştı.

Dolar/TL yeni haftaya ise 13.57 liradan başladı. Piyasalar bir yandan Fed'in mart ayından itibaren üst üste faiz artırımlarına gitmesini fiyatlarken diğer yandan Ukrayna krizindeki gelişmeleri takip ediyor.

Rusya, Ukrayna'ya saldıracağına yönelik iddiaları reddetse de NATO ve bu ülke arasındaki gerilim henüz dinmedi.