Dolarda son durum (07.02.2020)
Dolar yeni haftaya 13.57 liradan başladı.
EKONOMİ 07.02.2022, 09:19 07.02.2022, 09:25
Dolar geçtiğimiz haftayı 13.55 liradan kapamıştı.
Dolar/TL yeni haftaya ise 13.57 liradan başladı. Piyasalar bir yandan Fed'in mart ayından itibaren üst üste faiz artırımlarına gitmesini fiyatlarken diğer yandan Ukrayna krizindeki gelişmeleri takip ediyor.
Rusya, Ukrayna'ya saldıracağına yönelik iddiaları reddetse de NATO ve bu ülke arasındaki gerilim henüz dinmedi.
Namaz Vakti 07 Şubat 2022
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|32
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|10. Tuzlaspor
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|27
|11. Keçiörengücü
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|27
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|26
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|22
|26
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|19
|24
|15. Kocaelispor
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|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
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|22
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|22
|20
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|P
|1. Manchester City
|23
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|48
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|24
|47
|4. M. United
|22
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|21
|36
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|36
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|34
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|21
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|22
|25
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|22
|24
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|23
|23
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|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13
|Takımlar
|O
|P
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|23
|53
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Villarreal
|23
|35
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|22
|31
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
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|23
|17
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|11