Dolarda son durum (14 Şubat 2022)

Geçtiğimiz haftayı 13.49 liradan kapatan doların seyrinde bu hafta Ukrayna krizinin daha etkin bir rol oynaması bekleniyor.

ABD yönetimi geçen hafta kısa bir süre içerisinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlayabileceğini bildirdi. Bunun üzerine pek çok ülke vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini istedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşmaya hevesli olmadıklarını belirtse de buradaki belirsizlik önümüzdeki günlere muhtemelen damga vurmaya devam edecek.

Bu artan riskin ışığında dolar haftaya 13.51 liradan başladı.

Yurtiçinde ise piyasada bu hafta gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrilecek.