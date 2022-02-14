Dolarda son durum (14 Şubat 2022)
Dolar haftaya 13.51 liradan başladı.
EKONOMİ 14.02.2022, 09:12
Geçtiğimiz haftayı 13.49 liradan kapatan doların seyrinde bu hafta Ukrayna krizinin daha etkin bir rol oynaması bekleniyor.
ABD yönetimi geçen hafta kısa bir süre içerisinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlayabileceğini bildirdi. Bunun üzerine pek çok ülke vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini istedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşmaya hevesli olmadıklarını belirtse de buradaki belirsizlik önümüzdeki günlere muhtemelen damga vurmaya devam edecek.
Bu artan riskin ışığında dolar haftaya 13.51 liradan başladı.
Yurtiçinde ise piyasada bu hafta gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrilecek.
Namaz Vakti 14 Şubat 2022
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|Güneş
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|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
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|P
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|60
|2. Konyaspor
|24
|48
|3. Adana Demirspor
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|40
|4. Başakşehir
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|40
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Beşiktaş
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|37
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|36
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|10. Kayserispor
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|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
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|P
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|3. Erzurumspor
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|42
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|33
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|23
|29
|11. Boluspor
|21
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|23
|27
|16. Bursaspor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|25
|41
|5. M. United
|24
|40
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|22
|39
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|23
|37
|8. Tottenham
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|36
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|23
|33
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|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
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|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Barcelona
|23
|39
|5. Atletico Madrid
|23
|39
|6. Real Sociedad
|23
|38
|7. Villarreal
|24
|36
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|23
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Espanyol
|24
|28
|14. Elche
|24
|26
|15. Getafe
|24
|25
|16. Granada
|24
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|23
|11