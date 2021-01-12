Dolarda yükseliş sürüyor!

Dolar endeksinin yükselmeye başlamasıyla gelişmekte olan para birimleri karşısında değerlenen dolar, TL karşısında da dün 7.50 üzerini test etti.

Küresel piyasalarda dolar ABD tahvil getirilerindeki sert yükseliş ve koronavirüs yardım paketinin dünyanın en büyük ekonomisini canlandıracağı beklentileriyle değer artışını sürdürerek son yılların en düşük seviyesinden yükselişe geçti. Dolar endeksi son üç yılın zirvesini gördüğü Mart ayından beri yüzde 10'un üzerinde gerilese de geçen haftaki dip seviyesinden 1.5 puan yukarıda.

Dolar/TL bu gelişmeler ışığında 7.38 civarında başladığı haftada dün 7.52'yi test etti. Dolar kuru 12 Ocak sabahı 7.48 seviyesinden el değiştiriyor.