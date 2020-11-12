Dolar/TL düşüşe geçti: 7,68 görüldü

Yurt içi piyasalar, ekonomi yönetimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen destek mesajlarını fiyatlarken gözler gelecek hafta açıklanacak olan faiz kararında. Dün özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti Grup toplantısında yaptığı Yeni Merkez Bankası Başkanı ve Hazine Bakanının atacakları her adımda yanında olacaklarını ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için her türlü önlemi alacağı "Yeni Ekonomik Dönem" başlayacağını açıklaması piyasalarda olumlu karşılandı.

Oluşan iyimser havayla birlikte hafta boyunca gerileyen dolar/TL, bugünün ikinci bölümünde yeniden düşüşe geçti. Sabah saatlerinde gelen tepki alımlarıyla 7,89'a kadar tırmanan dolar/TL, günün ikinci bölümünde hızla değer kaybediyor. 7,68'i gören dolar/TL, saat 14:15 itibarıyla 7,7120'den değerleniyor. Euro/TL ise 9,0833'e kadar geriledikten sonra aynı dakikalarda 9,1265'tel el değiştiriyordu.

PARA BANKA VERİLERİ BEKLENİYOR

Yurt içinde önemli bir veri bulunmazken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) haftalık verileri takip edilecek. TCMB haftalık bülteninde özellikle yurt dışı yerleşikler ve rezervler izlenecek.