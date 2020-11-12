Dolar/TL düşüşe geçti: 7,68 görüldü
Yenilenen ekonomi yönetiminin piyasa dostu mesajlarının olumlu karşılandığı yurt içi piyasalar, gelecek hafta açıklanacak faiz kararı beklemeye başladı. Güne yükselişle başlayan döviz kurları, günün ikinci yarısında düşüşe geçti. Dolar/TL 7,70'in altına inerken; euro/TL 9,08'i gördü.
Yurt içi piyasalar, ekonomi yönetimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen destek mesajlarını fiyatlarken gözler gelecek hafta açıklanacak olan faiz kararında. Dün özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti Grup toplantısında yaptığı Yeni Merkez Bankası Başkanı ve Hazine Bakanının atacakları her adımda yanında olacaklarını ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için her türlü önlemi alacağı "Yeni Ekonomik Dönem" başlayacağını açıklaması piyasalarda olumlu karşılandı.
Oluşan iyimser havayla birlikte hafta boyunca gerileyen dolar/TL, bugünün ikinci bölümünde yeniden düşüşe geçti. Sabah saatlerinde gelen tepki alımlarıyla 7,89'a kadar tırmanan dolar/TL, günün ikinci bölümünde hızla değer kaybediyor. 7,68'i gören dolar/TL, saat 14:15 itibarıyla 7,7120'den değerleniyor. Euro/TL ise 9,0833'e kadar geriledikten sonra aynı dakikalarda 9,1265'tel el değiştiriyordu.
PARA BANKA VERİLERİ BEKLENİYOR
Yurt içinde önemli bir veri bulunmazken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) haftalık verileri takip edilecek. TCMB haftalık bülteninde özellikle yurt dışı yerleşikler ve rezervler izlenecek.
|İmsak
|05:39
|Güneş
|07:02
|Öğle
|12:21
|İkindi
|15:07
|Akşam
|17:31
|Yatsı
|18:49
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6