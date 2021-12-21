Döviz kurundaki hareketlilik sonrası vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında gece döviz kurlarında sert düşüşler yaşandı. Sabah saatlerinde vatandaşlar, soluğu döviz bürolarında aldı.

ALIM-SATIM ARASINDAKİ FARK 2,5 TL'YE KADAR ÇIKTI

Döviz bürolarında alım satım arasındaki farkın 2.5 TL’ye kadar çıktığı görüldü. Döviz bozdurmaya çalışanlarla vatandaşlar arasında tartışmalar da yaşandı. Döviz büroları önünde zaman zaman kuyruk oluştu.

Döviz bozduran bir vatandaş, "Dövizciler doları hala düşürmüyorlar. Bunlara bir çözüm bulmak lazım. Tüm dövizcilere önlem getirilmesi lazım. Alış satış arasında çok büyük fark var. Şu an dolar bozmaya geldim ama maalesef bozamıyorum. Bunu yapması doğru değil" ifadelerini kullandı.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Dolar ve Euro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sert bir şekilde düşüşe geçti. Erdoğan'ın, Kabine Toplantısında, ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalarda düşüşe geçen dolar 11,2089 TL'yi görürken, euro ise 13,1975 liranın altına kadar geriledi.